Gazze'deki ressamlar, çizdikleri duvar resmiyle Küresel Sumud Filosu'na destek verdi

Gazze Şeridi'ndeki ressamlar, İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na desteklerini çizdikleri duvar resmiyle gösterdi.

Çok sayıda Filistinli ressam Gazze limanında toplanarak ellerine aldıkları boya ve fırçalarla seslerini dünyaya duyurmaya çalıştı.

Çizdikleri duvar resimleriyle Küresel Sumud Filosu'na olan destek veren Filistinli ressamlar, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Gazze'deki ablukanın kırılması için daha fazla geminin Gazze'ye doğru yelken açmasını istedi.

Etkinliğe katılan ressamlardan Aya Cuha, çizdikleri resimle İsrail'in işlediği "soykırım, aç bırakma, öldürme, zorla göç ve yıkım" gibi suçları belgelemeyi hedeflediklerini belirtti.

Cuha, bu suçlardan sonuncusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun durdurulması olduğunu kaydetti.

Sanatın suçları belgelemede ve Gazzelilerin sesini duyurmada önemli bir araç olduğunu kaydeden Cuha, dünyaya "İsrail ne yaparsa yapsın durmayın. Biz tüm dünyanın Gazze'deki ablukayı kırmak için birleşmesini bekliyoruz." diye seslendi.

Bir diğer ressam Nehil Zidiyye de fırçalarıyla Sumud Filosu'na desteklerini ortaya koymak için toplandıklarını ifade etti.

Akdeniz'i ve Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin ülkelerinin bayraklarını çizdiklerini aktaran Zidiyye, "Savaşa ve içinde bulunduğumuz koşullara rağmen direnmeye devam ediyoruz ve dünyaya 'biz de varız' mesajı veriyoruz." dedi.

Ressam Abdullah Ebu el-Gunbuz ise resimleriyle Gazze'de yaşananları ve halkın direnişini dünyaya haykırdıklarını söyledi.

Gazze'nin yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Ebu el-Gunbuz, dünyadaki vicdan sahibi insanlara "Gazze'ye daha fazla gemiyle yola çıkın" diye seslendi.