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İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne 100 bin çadır ve kışlık malzeme yüklü 9 binden fazla tırın girişine izin verdiği yönündeki iddiaları, Gazze'deki Filistinli yetkililer tarafından yalanlandı.

Gazze'deki belediyelere bağlı Kış Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada, Gazze'ye ulaştırılması engellenen yaklaşık 65 bin çadırın akıbetini açıklama, sevkiyatların önündeki engelleri ortaya çıkarma ve sorumluların hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in bölgeye yaklaşık 100 bin çadır ve kışlık malzeme yüklü 9 binden fazla tır soktuğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Gazze'deki yüz binlerce Filistinlinin hala soğuk, yağmur ve rüzgardan asgari düzeyde dahi koruma sağlamayan yıpranmış çadırlarda yaşadığı anımsatıldı.

Gazze'de zorla yerinden edilmiş Filistinli ailelerin büyük çoğunluğunun yeni çadır veya kışlık malzeme teslim almadığı belirtilirken, bölgeye girişine izin verilen sınırlı sayıdaki çadırın da ağır kış koşullarına uygun olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, sevkiyatların akıbeti, bölgeye nasıl sokulduğu ve nasıl dağıtıldığı konusunda soru işaretleri bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 100 bin çadır sokulduğu ve 67 binden fazla ilave çadırın girişine onay verildiği yönündeki iddialarına değinilen açıklamada, duyurulan sevkiyatların akıbetinin araştırılması istendi.

Açıklamada, yerinden edilen Filistinlilere güvenli barınma imkanı sağlanması için prefabrik konutlar, temel inşaat malzemeleri ve ısınma araçlarının bölgeye girişine izin verilmesi talep edilerek, devam eden barınma krizinden hukuki ve insani açıdan ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmeyen İsrail sorumlu tutuldu.

İsrail'in geçiş kapılarını kontrol ettiğine ve işgal gücü olduğuna işaret edilen açıklamada, yardımların bölgeye girişinin ve dağıtımının takibini yapmakta veya İsrail'in engellemelerini ortaya çıkarmakta yetersiz kalan ilgili uluslararası kuruluşların da sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Gazze'de 1,3 milyondan fazla Filistinli insani felaket riskiyle karşı karşıya

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen inşaat malzemeleri ve insani yardımların Gazze'ye girişine yönelik kısıtlamaları sürerken, kış şartlarının ağırlaşmasıyla yerinden edilen Filistinlilerin barınma sorunu derinleşiyor.

Yıkılan altyapı ve barınma malzemesi eksikliği nedeniyle çadırların su altında kalma riski artarken, Filistinliler arasında salgın hastalıkların yayılması tehlikesi de bulunuyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, birkaç gün içinde bölgeyi etkisi altına alması beklenen şiddetli alçak basınç sistemi nedeniyle yıpranmış çadırlarda yaşayan 1,3 milyondan fazla Filistinlinin insani felaketle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, bölge nüfusunun yaklaşık yüzde 65'inin yaşanması mümkün olmayan çadırlarda kaldığını belirterek, yaklaşık 200 bin yıpranmış çadır ile 1000 geçici barınma merkezinin su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

İsrail'in iddiaları

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne 100 binden fazla çadır ve kışlık yardım malzemesi taşıyan 9 binden fazla tırın giriş yaptığını ileri sürmüştü.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerini koordine eden birim de (COGAT), Gazze'ye 99 bin 900 çadırın giriş yaptığını iddia etmişti.

COGAT Başkanı Yoram Halevi, 67 binden fazla ilave çadırın yanı sıra plastik örtüler, kışlık kıyafetler, çöp toplama kamyonları, kanalizasyon pompaları ve elektrik jeneratörlerinin Gazze'ye girişine onay verildiğini öne sürmüştü.

Birleşmiş Milletler ise, 150 binden fazla çadırın İsrail'in Gazze'ye giriş izni vermesini beklediğini bildirmişti.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda evleri yıkılan yüz binlerce Filistinli, aradan geçen zamana rağmen korunaksız çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

İsrail'in barınma ve yeniden imar ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ateşkesteki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte yerinden edilen Filistinlilerin insani koşullarını daha da kötüleştiriyor.

Kaynak: AA