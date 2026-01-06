İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neden olduğu patlamalar kilisedeki ayine gölge düşürdü

Gazze'deki Katolik Kutsal Aile Kilisesi'nde pazar günü gerçekleşen ayinin İsrail'in gerçekleştirdiği patlamayla sarsıldığı görüldü.

Gazze'deki son kalan katolik kilisesinde 4 Ocak'ta gerçekleştirilen ayin sırasındaki patlama Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'nin Papazı Gabriel Romanni tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kilise cemaati dua ettiği sırada meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle gürültünün duyulduğu, kilisenin camlarının bir anda patlamanın etkisiyle açıldığı görüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgal ettiği Sarı Hat diye isimlendirdiği bölgede ayakta kalan yapıları güçlü patlayıcılarla hedef alarak yıkımına devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Noel mesajında İsrail'in Hristiyanları koruyan ülke olduğunu savunmuştu.

Buna karşın sosyal medyada, İsrail polisinin Hristiyanları hedef aldığı, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Hristiyanları taciz ettiği, Gazze'de işgal altındaki Batı Şeria'da kiliselere saldırıların görüntüleri paylaşılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne 17 Temmuz'da düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 10 kişi de yaralanmıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Orta Doğu'daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesini ziyaret etmek üzere 18 Temmuz'da Gazze'ye gitmişti.