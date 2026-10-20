Gazze'deki İsrail saldırılarında kadın ve çocukların da olduğu 5 Filistinli öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerindeki sivillere yönelik saldırılarında biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti.

Yine kentin batısında bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucu karı-koca öldü, 4 Filistinli yaralandı. Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı, aynı saldırının ardından Ekrem Bessam Yasin (39) ve eşi Dina Nebil Yasin'in (36) naaşları ile 3'ü kadın 4 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

Bombardımanın ardından evde çıkan yangının sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.

Kentin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Kayzan Ebu Reşvan bölgesinde de bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evlere ve çadırlara yoğun topçu ateşiyle saldırdı. Ayrıca, İsrail tankları, kentin merkezini, güney ve kuzey kesimlerindeki sivillerin yaşadığı bölgeleri yoğun yaylım ateşine tutarken, eş zamanlı olarak kentin doğusundaki bölgelerde geniş çaplı yıkımlar yapıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA