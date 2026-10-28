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Gazze'deki İsrail saldırılarında 4 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı

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Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere düzenlenen İsrail saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cibaliya ile Refah'ın batısındaki Mevasi'de can kayıpları yaşanırken, önceki saldırılarda yaralanan bir çocuk kurtarılamadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan El-Hoca Caddesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki Filistinli Mahmud Semih el-Herş hayatını kaybetti.

Refah kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki El-Alem Kavşağı'nı hedef alan İsrail saldırısında kimliği belirlenemeyen bir Filistinlinin de cenazesine ulaşıldığı aktarıldı.

Önceki saldırılarda yaralanan 2 Filistinli öldü

İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Mevasi bölgesinde yaralanan 6 yaşındaki Tehani Muhammed Said Şelalife, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gazze kent merkezindeki Es-Sevra Caddesi'ne birkaç gün önce düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan Ahmed Yasin Buseyso da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde birisi çocuk yaşta olmak üzere 5 Filistinlinin de İsrail saldırılarında yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 74 bin 561 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı 175 bin 759'a ulaştı.

Kaynak: AA
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