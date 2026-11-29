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GAZZE, 29 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki El-Mina Kampı'nda kalan Filistinli çocuklar, Gazze Çocuk Filmleri etkinliği kapsamında Aslan Kral adlı animasyon filmi izledi. Etkinlik, bölgedeki yıkımın gölgesinde çocuklara bir nebze olsun moral oldu.

Kaynak: Xinhua