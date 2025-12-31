Haberler

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 269'a yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yaptığı saldırılarda son 48 saatte 3 kişi daha hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 71 bin 269'a ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 3 artarak 71 bin 269'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte ikisi enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 10 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 415 kişinin öldüğü, 1152 kişinin yaralandığı, enkaz altından 682 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 269, yaralıların sayısının ise 171 bin 232 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
