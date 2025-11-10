Gazze'deki Can Kaybı 69 Bin 179'a Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 179'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Söz konusu tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 69 bin 179'a ve yaralı sayısının 170 bin 693'e çıktığı aktarılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, daha önce yaralanan 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de cenazesine ulaşıldığı kaydedildi.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında 242 kişinin yaşamını yitirdiği, 622 kişinin yaralandığını ve enkaz altından 529 kişinin naaşlarının çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.