İran'da limanda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim yer aldı

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

Gazze'deki Can Kaybı 51 Bin 495'e Yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 495'e ulaştı. Son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

- Gazze'de can kaybı 51 bin 495'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 495'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altından ise daha önce yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybının 2 bin 111'e, yaralı sayısının ise 5 bin 486'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde toplam 51 bin 495 kişinin hayatını kaybettiği, 117 bin 524 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.