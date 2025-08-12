Gazze'deki Açlık Krizini Belgeleyen Fotoğrafçı Ödül Aldı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in "Marion Mertens Tekil Günlük Yaşam" kategorisi birincisi Mahmoud Zaki Salem Issa, bazen fotoğrafların adaletsizlik ve acıların tek kanıtı olduğunu belirtti.

"İstanbul Photo Awards 2025", 10 kategoride 29 fotoğrafçıya ödül verdi. Seçimler, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 22 bin başvuru arasından yapıldı.

Filistinli fotoğrafçı Issa, Gazze'deki açlık krizini güçlü bir şekilde tasvir eden "İnsani Kriz: Açlık ve Abluka" başlıklı fotoğrafıyla "Marion Mertens Tekil Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Issa, birincilik ödülünü almaya hak kazanan fotoğrafına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu fotoğraf, açlık ve yoksulluktan muzdarip, yiyecek bulmak için çabalayan insanların acı verici bir sahnesini tasvir ediyor." dedi.

Bazen fotoğrafların, adaletsizlik ve acıların tek kanıtı olduğunu belirten Issa, "Her biri günlük rızkını sağlamak için boş tencereler taşırken, yüzlerinde panik ve umutsuzluk açıkça görülüyor." ifadesini kullandı.

Issa, kıtlık, altyapının tahrip edilmesi ve yardım yollarının kapatılmasıyla eşi görülmemiş bir insani krizin yaşandığı Gazze'de ücretsiz gıda dağıtım noktalarını ve yetersiz beslenen çocukların acılarını fotoğrafladığını söyleyerek, "Duygularım üzüntü ve çaresizliğin birleşimiydi. Aynı zamanda bu trajedi hakkında dünyaya bir mesaj vermek istiyordum." diye konuştu.

Issa, durumun ciddiyetine işaret ederek, ailesi de aynı acıyı yaşadığı için durumun kendisine de çok dokunduğunu dile getirdi.

"Bu fotoğraf, aşırı acıyı yansıtan zor bir anı belgeliyor. Gazze'deki insanlar gerçek bir kıtlık çekiyordu." diyen Issa, yıkımı fotoğraflamanın en zor yanlarından birinin, kendisinin de aynı krizi yaşaması olduğunu vurguladı.

Issa, ulaşım imkanı olmadığı için gıda dağıtım noktalarına uzun süre yürüdüğünü anlattı.

"Umarım bu fotoğraf, Gazze halkına karşı savaşın durdurulmasına vesile olur"

Issa, "Bu fotoğrafın, insanların acılarını, gıda almak için koşuşturan kalabalığı ve biraz gıda alabilmek için çığlık atan çocukları en iyi şekilde yansıttığını hissettim." diyerek, görsel hikaye anlatımının gücüne derinden inandığını ifade etti.

Fotoğrafçılığın sadece tanıklık etmekle kalmadığına, bir sorumluluk da gerektirdiğine dikkati çeken Issa, "Haber fotoğrafçılığı dikkate alınması gereken bir güçtür. Sadece olayları belgelemekle kalmaz, kamuoyunu etkileme, değişimi teşvik etme ve gerçeği ortaya çıkarma yeteneğine sahip bir araçtır." şeklinde konuştu.

Issa, fotoğrafçılığın dünyada fark yaratma gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, "Tek bir görüntünün derin bir etkisi olabileceği gibi Gazze'den gelen birçok görüntü de yıllar boyunca küresel çapta derin bir etki yarattı." dedi.

Issa, teknolojik gelişmelerin, çatışma bölgelerinde foto muhabirliği üzerindeki etkisine de değindi.

Hızlı yayıncılığın haberlerin anında yayılmasını sağladığını, modern ekipmanların ise en zorlu koşullarda bile daha net görüntüler sağladığını belirten Issa, ödülü kazanmasına ilişkin duygusunu Gazze'de devam eden bombardıman, kuşatma, açlık ve yıkım nedeniyle "acı tatlı" olarak tanımladı.

Issa, "Umarım bu fotoğraf, Gazze halkına karşı savaşın durdurulmasına vesile olur." ifadesini kullandı.

"İstanbul Photo Awards"

İstanbul Photo Awards, görsel hikaye anlatım sanatını kutlarken, dünya çapında kritik konulara ışık tutan küresel foto muhabirliğinin mihenk taşı haline geldi.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek verdi.

Ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine ilişkin bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.