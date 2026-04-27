Gazze'de yüreklerine derin acılar kazınan çocuklar, sanatın iyileştirici gücüne sığınıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları altında yüreklerine derin acılar kazınan Filistinli çocuklar, yaşadıkları acıları hafifletmek için sanatın iyileştirici gücüne sığınıyor.

Gazze Şeridi'nin Nuseyrat kentinde, yerinden edilmiş ailelerin kaldığı kampta çocuklara yönelik müzik ve resim atölyeleri düzenleniyor.

Yıkılan evlerin enkazı arasında büyüyen çocuklar, bu atölyelerde bir araya gelerek hafızalarında yer edinen derin acıları bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyor.

Savaş, korku, işgal, kuşatma, açlık ve ölümün gölgesinde büyüyen çocuklar için oluşturulan bu alanlarda zaman zaman bir gitar sesi, zaman zaman bir resim fırçası ya da bir defter ve kitap, minik yüreklerin duygularını ifade etmelerine ve kısa süreli de olsa rahatlamalarına yardımcı oluyor.

Atölyelerde eğitmenler, çocukların duygularını sanat yoluyla ifade edebilecekleri güvenli alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Böylece çocuklukların, savaşla ellerinden alınan tebessümlerinin, hayallerinin ve mutluluklarının yeniden kazanılması amaçlanıyor.

Çocukların yaşadıkları acıları aşmalarına yardımcı oluyorlar

Kampta müzik eğitimi veren Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı Proje Koordinatörü Cabir Sabit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada çocuklara gitar, keman ve ud çalmayı, şarkı söylemeyi öğrettiklerini belirtti.

Sabit, "Bu eğitimler ve aktiviteler aracılığıyla çocukların savaş nedeniyle yaşadıkları acıları ve psikolojik sorunları aşmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Eğitimlerin düzenli olarak sürdüğünü ifade eden Sabit, çocukların yaşadıkları travmaları atlatmaları için mücadele ettiklerini söyledi.

Kampın müdürü Ömer Ebu Gule ise Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı ile işbirliği içinde çocuklara yönelik eğitimler hazırladıklarını, çocukların müzikle, enstrümanla, oyunla, şarkıyla biraz olsun psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ebu Gule, geniş bir alanda kurulan çadırlarla çocuklara eğitim verebildiklerini, çocuklar için güzel bir şeyler yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çocukların müzikle, oyunla sevdikleri şeyleri yaptıklarını vurgulayan Ebu Gule, minik kalplerin bu şekilde iyileşmesini temenni ettiğini söyledi.

Gazze'de çocuklar evsiz, çatısız, okulsuz kaldı

Gazze Şeridi'nde çocukların yaşama hakkı dahi ellerinden alınırken, hayatı yeni tanıyan zihinlerine dehşet görüntüleri kazındı, minik yüreklerine büyük acılar ekildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 587 kişi hayatını kaybetti, 172 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de binlerce çocuk annesiz, babasız, evsiz ve çatısız kaldı.

Evleri ve aileleri gibi okullarını da yitiren çocuklar, eğitimden de mahrum bırakıldı.