Yağışlarda çadırları harap olan Gazze'deki Filistinli aşiretler, prefabrik ev talebinde bulundu

Gazze Şeridi'ndeki "Ulusal Kabileler, Aşiretler ve Aileler Birliği, İsrail'in soykırım sırasında yıktığı alanların yeniden inşa sürecinin uzaması nedeniyle, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı harap haldeki çadırların yerine Filistinlilerin barınması için prefabrik evler (konteynerlerle) getirilmesini talep etti.

Aşiret İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Ebu Selman el-Muğni, 10 Aralık'tan bu yana 14 kişinin ölümüne, 53 bin çadırın tamamen veya kısmen hasar görmesine ve sular altında kalmasına neden olan yoğun yağışların dinmesi sonrasında açıklamada bulundu.

Muğni, "Gazze Şeridi'ndeki çadırların, içinde yaşayanları koruyamayacağını" söyledi.

Fırtına ve yağışların had safhaya ulaştığı günlerde bu çadırların çoğunun yağmur suyuyla dolduğunu aktaran Muğni, çadırların "yerinden edilmiş kişileri korumaktan tamamen yetersiz kaldığını" kaydetti.

Yerinden edilen Filistinliler için bu harap çadırlar yerine prefabrik evler sağlanması çağrısında bulunan Muğni, "Gazze'deki yeniden yapılanma süreci uzun zaman alacak ve bu süre zarfında çadırlarda kalamayız." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 10 Aralık'tan bu yana etkili olan fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığını duyurmuştu.

Filistinliler, rüzgarda uçan ve yağmurda sular altında kalan kullanılamaz haldeki çadırlarda yaşamaktansa kısmi hasarlı evlerde yaşamak zorunda kalıyor.

İsrail saldırılarında hasar gören bu binalar fırtına nedeniyle yıkılarak sahiplerine mezar oluyor.

Gazze'de Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu çadırlar ve konteyner evlerin ulaştırılamaması bölgedeki insani durumun düzelmemesinde başlıca sebepler arasında gösteriliyor.