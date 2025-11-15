Haberler

Gazze'de 'Yeniden İnşa Edeceğiz' Kampanyası Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Belediyesi, İsrail'in iki yıl süren saldırıları sonrası tahrip edilen kenti yeniden inşa etmek amacıyla 'Yeniden İnşa Edeceğiz' adlı kampanya başlattı. Kampanya, çeşitli toplum kesimlerinin katılımıyla ana caddelerde temizlik çalışmaları ve ağaç dikim etkinlikleriyle destekleniyor.

Gazze Belediyesi, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren soykırım savaşı sırasında binaları ve sivil altyapısı büyük ölçüde tahrip edilen Gazze kentinin yeniden inşası çağrısında bulunmak için sembolik bir kampanya başlattı.

Gazze Belediyesi tarafından organize edilen ve "Yeniden İnşa Edeceğiz" sloganı taşıyan kampanya, Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, Ticaret Odası ve çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan çok sayıda girişimcinin katılımıyla başlatıldı.

Gazze şehrinin merkezindeki Seraya kavşağından başlayan kampanya kapsamında ana caddelerde temizlik çalışmaları yürütülerek moloz ile atıklar temizlendi, ayrıca İsrail'in büyük yıkımlara yol açtığı bölgelere canlılık getirmek için sokaklara ağaçlar dikildi.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Gazze'nin kalbinden, şehrin atan kalbinden, toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla 'Yeniden İnşa Edeceğiz' kampanyası başlatıldı." dedi.

Bu kampanyanın güçlü bir iradeyle başlatıldığını kaydeden Serrac, Gazze halkının kentte geri döndüğünü, burada kalacağını, gitmeyeceğini ve şehri eskisinden daha güzel hale getirmek için çabaladığını dile getirdi.

Bu kampanyanın sembolik olduğunu, ancak her düzeyde büyük anlamlar taşıdığını vurgulayan Serrac, "Filistinliler umudunu kaybetmedi ve İsrail saldırılarının iki yıl boyunca kentte tahrip ettiği altyapı, binalar, fabrikalar, okullar, kiliseler ve camiler dahil olmak üzere tüm bu yerlerin yeniden inşası için çaba sarf edecekler." dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre, saldırılar sırasında İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının yüzde 90'ınını yok etti ve yaklaşık 70 milyar dolarlık hasara yol açmasının yanı sıra İsrail saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle çoğu hizmet kurumu çöktü ve faaliyetlerini durdurdu.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer

İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.