Gazze'de Yaşam Arşivi sergisi 1000 Filistinlinin hikayesini anlatıyor

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Gazze'de İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 74 binden fazla Filistinlinin yalnızca birer sayıdan ibaret olmadığına dikkati çekmeyi amaçlayan "Yaşam Arşivi" sergisi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yaşam öykülerini, fotoğraflarını, anılarını ve yarım kalan hayallerini gözler önüne seriyor.

Gazze kentinde kurulan çadırda düzenlenen sergide her fotoğraf İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü soykırımda hayatını kaybeden bir Filistinlinin anılarını, hayallerini ve geride bıraktığı ailesini yansıtıyor.

"Untold Palestine" (Anlatılmamış Filistin ) ekibinin girişimiyle, Abdulmuhsin el-Kattan Vakfının desteği ve Filistinli Gazeteciler Sendikasının işbirliğiyle düzenlenen sergide, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 74 bini aşkın Filistinliden 1000'inin hayat hikayesi ailelerinin, arkadaşlarının ve sevdiklerinin tanıklıklarıyla kayıt altına alındı.

Öldürülen her Filistinlinin ardında bir hikaye, aile ve gerçekleşmemiş hayaller var

Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahid Feravine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, İsrail'in öldürdüğü her Filistinlinin ardında bir hikaye, aile ve gerçekleşmemiş hayaller bıraktığını gösterdiğini dile getirdi.

Feravine, sergilenen fotoğraf ve hikayelerin Filistin anlatısının dünyaya aktarılmasına ve İsrail saldırılarının yol açtığı can kayıplarına dikkati çekmesine katkı sağladığını belirtti.

Serginin, Filistinlilerin hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla dünyanın farklı bölgelerinde düzenlendiğini aktaran Feravine, Gazze halkının yaşadığı sıkıntıların devam ettiği bir dönemde hayatını kaybedenlerin yaşamlarının belgelenmesinin önemini vurguladı.

1000 Filistinlinin hayatı arşivlendi

"Untold Palestine" ekibinden gazeteci Vefa Ebu Haccac, "Bu proje, Kasım 2023'te başlatılan ve aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların ve gazetecilerin de bulunduğu İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin hikayelerini belgelemeyi amaçlayan 'Biz Sadece Sayı Değiliz' kampanyasının bir devamı." dedi.

Ebu Haccac, kampanyayla İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin hikayelerini belgelemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ekibin 1000 kişinin hayat hikayesini arşivlediğini aktaran Ebu Haccac, hayatını kaybedenlerin yakınları, arkadaşları ve tanıdıklarının anlatımlarını içeren "Yaşam Arşivi" adlı internet sitesini de hayata geçirdiklerini kaydetti.

Ebu Haccac, amaçlarının yalnızca hayatını kaybedenlerin isimlerini kaydetmek olmadığını, yakınlarının tanıklıklarıyla anılarına, hayallerine ve yaşamlarına ilişkin ayrıntıları belgeleyerek hikayelerini Filistin hafızasında yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Gazeteci Hiba el-Abadile ve meslektaşlarının hatıraları sergide yaşatılıyor

Sergide, Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak için zorlu koşullarda görev yaparken İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin hikayelerine de yer veriliyor.

Filistinli gazeteci Şuruk Şahin, sergide hikayeleri anlatılanlar arasında birlikte çalıştığı meslektaşlarının da bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin de okul ve iş arkadaşı gazeteci Hiba el-Abadile olduğunu belirten Şahin, Abadile'nin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan İsrail saldırısında kızıyla birlikte yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Şahin, "Yaşam Arşivi"nin fotoğraf ve hikayeler aracılığıyla İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini, hayallerini ve yaşadıklarını hafızalarda tutmayı, onların savaşta ölenlerin sayısına eklenen birer rakam olarak görülmesini önlemeyi amaçladığını vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 bin 555 kişi hayatını kaybetti, 175 bin 727 kişi yaralandı.

Kaynak: AA