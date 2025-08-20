Gazze'de Yakıt Krizi İnsani Müdahaleyi Engelliyor

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, yakıt krizinin şiddetle devam ettiğini ve bunun insani müdahaleyi engellediğini bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayı başından bu yana aylık ihtiyacın yalnızca 10'da birinin temin edilebildiği belirtildi.

Sivil Savunma açıklamasında, "Yakıt krizimiz devam ediyor. Ay başında insani yardım alanında çalışan kurumlardan yalnızca 1500 litre yakıt alabildik." denildi.

Açıklamaya göre, Sivil Savunma'nın insani çağrılara yanıt verebilmesi için aylık 15 bin litre yakıta ihtiyacı bulunuyor.

Kuruluş, temin edilen miktarın sadece araçlarda kullanılan mazotu karşıladığını, oysa kurtarma ekipmanlarının ihtiyaç duyduğu benzinde büyük sıkıntı yaşandığını ve ayda 3 bin litre benzine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Sivil Savunma, araçlarının birçok kez yakıt yetersizliği veya yedek parça eksikliğinden dolayı arızalar nedeniyle görevlerini yerine getiremediğini ifade etti.