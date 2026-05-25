İsrail ablukası altındaki Gazze'de protez ve kırık tedavisinde kullanılan malzemeler tükenme noktasında

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hastane ve sağlık merkezlerinde, kırık ve yaralanmaların tedavisinde kullanılan temel tıbbi malzemelerde ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Gazze'deki sağlık çalışanları, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle tıbbi ekipman girişinin büyük ölçüde durduğunu, bunun da ameliyatların ertelenmesine ve hastaların yaşadığı acıların artmasına yol açtığını belirtiyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Dr. Eşref el-Beyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de özellikle karmaşık kırık vakalarının arttığını buna karşılık Gazze'ye tıbbi malzeme girişinin neredeyse tamamen durduğunu belirtti.

Beyya, iç-dış sabitleyiciler, metal plakalar, vidalar ve protez ekipmanlarında ciddi eksiklik bulunduğunu kaydetti.

Binlerce yaralının cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Beyya, "Bu ameliyatlarda kullanılan ekipmanların büyük bölümü tükenmiş durumda. Basit kırıklarda kullanılan alçıdan cerrahi ipliklere, vidalardan yapay eklemlere kadar temel malzemelerde ciddi eksiklik yaşıyoruz." dedi.

Gazze'deki hastanelerin ağır bir tıbbi krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Beyya, devam eden saldırılar nedeniyle sağlık sisteminin kapasitesinin her geçen gün daha fazla zorlandığını ifade etti.

"Ameliyatım sürekli erteleniyor"

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nden Muhammed Refik Hamada, İsrail'in tank saldırısında yaralandığını ve 8 gündür ameliyat sırası beklediğini söyledi.

Hastanede yeterli ağrı kesici ve gerekli cerrahi ekipmanın bulunmadığını belirten Hamada, "Her gün ameliyat olacağımı söylüyorlar ancak sürekli erteleniyor. Sürekli 'yarın' diyorlar." dedi.

Gazze'de yaklaşık 10 bin yaralı karmaşık kırıklar nedeniyle acil cerrahi müdahaleye muhtaç

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, Gazze'de yaklaşık 10 bin yaralı karmaşık kırıklar nedeniyle acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Buna karşılık ameliyatlarda kullanılan malzemelerin büyük bölümü ya tamamen tükenmiş durumda ya da çok sınırlı sayıda bulunabiliyor.

İsrail saldırılarında uzuv kaybı yaşayan Filistinlilerin protez tedavilerinde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

"Protez yapımında kullanılan malzemeler Gazze'ye sokulmuyor"

Gazze Protez Merkezinde görev yapan teknisyenler, özellikle protez üretiminde kullanılan alçı malzemesinin girişine izin verilmemesi nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

Merkez çalışanlarından Faris Salha, "Protez yapımında kullanılan ana maddelerden biri alçı ancak bu malzeme Gazze'ye sokulmuyor. Yerel ve alternatif malzemeler kullanıyoruz fakat bunlar yeterli olmuyor." dedi.

Üç yıldır protez bekliyor

Yaklaşık üç yıldır protez bekleyen Ammar Süleyman Aselye, gerekli ekipman eksikliği nedeniyle işlemlerin yapılamadığını söyledi.

Aselye, "Her gün protez merkezine gidip geliyorum ancak gerekli malzemeler olmadığı için işlem yapılamıyor. Sınır kapılarının açılmasını ve alçı ile sargı gibi temel malzemelerin girişine izin verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Dünyaya yardım çağrısında bulunan Aselye, "Buradaki durum gerçekten çok zor." dedi.