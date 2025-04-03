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Gazze'de Son 24 Saatte 100 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 100 kişi ölmüş, toplam can kaybı 50 bin 523'e ulaşmıştır. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının 114 bin 776'ya çıktığını bildirdi.

- Gazze'de son 24 saatte 100 kişi öldü

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 523'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 100 can kaybının kayıtlara geçtiği, 138 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise bin 163 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 735 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 523'e, yaralı sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

Gazze'de Son 24 Saatte 100 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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