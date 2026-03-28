İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği Gazze'de Şifa Hastanesi kan bankası stoklarında sıkıntı yaşandığını duyurdu

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Şifa Hastanesi, kan bankası stoklarında ciddi sıkıntı yaşandığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şifa Hastanesi İsrail engellemeleri ve saldırılarının sürdüğü mevcut koşullar nedeniyle kan bankası stoklarında ciddi sıkıntı yaşandığını ve her kan grubundan acil kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

"Bir damla kan, bir hayat kurtarır" sloganıyla yapılan açıklamada, bağış yapabilecek tüm Filistinlilerden, Şifa Hastanesindeki kan bankası bölümüne başvurarak, hastaların ve yaralıların hayatını kurtarmaya katkıda bulunmaları istendi."