İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği Gazze'de Şifa Hastanesi kan bankası stoklarında sıkıntı yaşandığını duyurdu

İsrail'in saldırıları devam ederken, Gazze'deki Şifa Hastanesi kan bankası stoklarında ciddi sorunlar yaşandığını duyurdu ve acil kan bağışı yapılması için Filistinlilere çağrıda bulundu.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Şifa Hastanesi, kan bankası stoklarında ciddi sıkıntı yaşandığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şifa Hastanesi İsrail engellemeleri ve saldırılarının sürdüğü mevcut koşullar nedeniyle kan bankası stoklarında ciddi sıkıntı yaşandığını ve her kan grubundan acil kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

"Bir damla kan, bir hayat kurtarır" sloganıyla yapılan açıklamada, bağış yapabilecek tüm Filistinlilerden, Şifa Hastanesindeki kan bankası bölümüne başvurarak, hastaların ve yaralıların hayatını kurtarmaya katkıda bulunmaları istendi."

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP'li başkanın otel odasında basılmasına Özel'den ilk yorum

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba

İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar

Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!