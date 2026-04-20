İsrail saldırısında ailesini ve bacaklarını kaybeden Gazzeli genç kız, tedavi ve mezun olmayı umuyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda annesi, babası, ağabeyi ve iki bacağını kaybeden 21 yaşındaki Filistinli Esil Halid İbrahim Ebu Bıtıhan, tedavi olup üniversiteye gideceği günün hayalini kuruyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve yaklaşık 2 yıl boyunca hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda pek çok hayat parçalandı.

Evine, sokağına, okuluna ya da hastaneye düzenlenen saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise yaşamlarının tam ortasında meydana gelen ağır yıkımın üzerinde yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.

İsrail'in Temmuz 2024'te Gazze'deki evlerine düzenlediği saldırıda annesi, babası ve ağabeyini kaybeden Esil de yaşamak için mücadele veren Filistinlilerden biri.

Gazze'nin ortak kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evlerine düzenlenen saldırı anını ve sonrasında yaşananları AA muhabirine anlatan Esil, ailesinden geriye sadece erkek kardeşi Muhammed'in kaldığını ifade etti.

"Evimize saldırıldı"

Yıkılan evinin yakınındaki saçtan yapılmış odada yaşayan Esil, saldırı gününe ilişkin "17 Temmuz 2024'te evimiz saldırı düzenlendi. Devasa bir ateş, yangın olduğunu hatırlıyorum. Bundan sonra hafızamı kaybettim, bir şey hatırlamıyorum." dedi.

Hastanede gözlerini açtığını, etrafına bakınca bir sürü insan gördüğünü söyleyen Esil ancak ne olduğuna anlam veremediğini aktardı.

Esil, bu durumun ameliyattan çıkana kadar devam ettiğini belirterek, "Ameliyattan çıktıktan sonra ayaklarımın kesildiğini fark ettim." diye konuştu.

"Bir anda hayatımdaki her şeyi kaybettim"

Hastanede iken ailesinin durumunu sorduğunu, onların durumunun iyi olduğunun söylendiğini aktaran Esil, gerçeğin kendisinden gizlendiğini belirtti.

Esil, "Ailemi kaybettiğimi; yaralanmamdan yaklaşık bir ay sonra öğrendim. Bir anda tüm ailemi kaybetmiştim çok acıydı." ifadesini kullandı.

Bu dönemin çok ağır olduğunu aktaran Esil, "Ailemi kaybettim, ayaklarımı kaybettim. Bir anda hayatımdaki her şeyi kaybettim." dedi.

"Gazze'de tedavi imkanı yok"

Tekerlekli sandalye ve yakınlarının yardımıyla hayatını sürdürmeye çalışan Esil, ampüteden sonra yaşamının zorlaştığını; bir yerden başka bir yere gidemez olduğunu, hareket kabiliyetinin çok kısıtlı olduğunu aktardı.

Esil, "Gazze Şeridi'nde tedavi imkanı yok. Protez bacak takılmasını, diğer insanlar gibi ayaklarım üzerinde yürümeyi temenni ediyorum." dedi.

Sosyal hizmet alanında uzaktan devam ettiğini söyleyen Esil, "Üniversiteye gitmeyi ve mezun olmayı hayal ediyorum." diye konuştu.

Esil, yaşamdaki en basit haklarına kavuşmak istediğini vurgulayarak, hayatın, öldürülmek üzere değil de isteklerin ve hayallerin gerçekleştirilmesi üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.

İsrail, 2 yılda 6 binden fazla kişiyi engelli bıraktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Aralık 2025 verilerine göre, İsrail saldırılarından 6 binden fazla kişi uzuvlarını kaybetti.

Yaklaşık 6 bin engelli Filistinlinin yüzde 25'ini çocuklar oluşturuyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 72 bin 336 kişi hayatını kaybetti, 172 bin 213 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.