İsrail saldırısında evini ve ayağını kaybeden Filistinli, ailesine bakabilmek için tedavi olmak istiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hem evini hem de ayağını kaybeden Filistinli 7 çocuk babası Adil Muhammed Ebu Said, ailesine bakabilmek için tedavi olmak istiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 yıl boyunca düzenlediği ağır saldırılar, yıkım ve abluka, bölge halkının yaşam fonksiyonlarını adeta felce uğrattı.

Bölgede yaşanan soykırımda, on binlerce can kaybı ve yaralanmanın yanı sıra binlerce aile evlerinden edildi. Ailelerini ve yakınlarını saldırılardan korumak isteyen Filistinlilerin zorunlu göçü bir defayla sınırlı kalmadı. Oradan oraya savrulan Filistinliler, iptidai şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Hayatta kalan Filistinlilerin bazıları ise yaşama "eksik uzuvlarla" devam etmek zorunda kalıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Ebu Said de "engellerle" yaşam mücadelesi veren 6 bin Filistinliden biri.

Ebu Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamada yaralanarak bir uzvunu kaybettiğini, buna rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye çalıştığını anlattı.

"Evim yıkıldı"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Bureyc'deki evinden ayrılarak ailesiyle göç etmek zorunda kaldığını aktaran Ebu Said, 8 kişilik ailesiyle evini geride bırakarak Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'a geldiklerini söyledi.

Burada kısıtlı şartlar altında bir çadırda yaşama çalıştıklarını aktaran Ebu Said, mutfaklarının ve banyolarının olmadığına dikkati çekti. Eşinin çamaşırları elinde yıkadığını dile getiren Filistinli, bir tencerede yerde yaktıkları ateş üzerinde bulabildikleri ne varsa pişirmeye çalıştığını ifade etti.

"Tedavi için bölge dışına çıkmama yardım edilmesini istiyorum"

Ebu Said ayağını kaybetmesine yol açan olayı ise "Isınmak için yakacak odun toplardım. Ta ki yaralanana kadar. Sol ayağım ampute edildi, sağ ayağımın kemiği de parçalandı." diye anlattı.

Sekiz kişilik ailesine bakmakla yükümlü olduğunu ama şu an bir çadırda, en temel tıbbi bakımdan yoksun şekilde tekerlekli sandalyeye mahkum olduğuna işaret eden Ebu Said, "Tedavi olabilmem için bölge dışına çıkmama yardım edilmesini istiyorum. Yurt dışında tedavi için gerekli tıbbi sevk hazır. Sadece sınır kapısından çıkmam gerekiyor." dedi.

İsrail, 2 yılda 6 binden fazla kişiyi engelli bıraktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Aralık 2025 verilerine göre, İsrail saldırılarından 6 binden fazla kişi uzuvlarını kaybetti.

Yaklaşık 6 bin engelli Filistinlinin yüzde 25'ini çocuklar oluşturuyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 336 kişi hayatını kaybetti, 172 bin 213 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.