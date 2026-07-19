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Gazze'de sağlık sisteminin "çökme noktasına" geldiği, salgın ve kanser vakalarının arttığı uyarısı

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İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle nüfusun büyük bölümünün sağlık hizmetlerine erişemediği, su çiçeği, verem ve kanser vakalarında ciddi artış yaşandığı bildirildi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle nüfusun büyük bölümünün sağlık hizmetlerine erişemediği, salgın hastalıklar ile kanser vakalarında ise ciddi artış yaşandığı bildirildi.

Filistin Tıbbi Yardım Kuruluşu Müdürü Bessam Zekkut, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin basına yaptığı açıklamasında, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar, sağlık altyapısını hedef alması, abluka ve ilaç ile tıbbi malzeme girişini engellemesi nedeniyle sağlık sektörünün "felaket aşamasına" ulaştığını belirtti.

Gazze'deki sağlık sisteminin tamamen dış finansmana bağımlı olduğunu vurgulayan Zekkut, ilaç, tıbbi ekipman ve diyaliz cihazlarının çalıştırılmasında kullanılan malzemelerin girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını kaydetti.

Gazze'de her hafta yaklaşık 5 bin su çiçeği vakasının kaydedildiğini, ayrıca verem vakalarının da görülmeye başlandığını aktaran Zekkut, aşılama programlarının aksaması ve bağışıklık düzeyinin düşmesi nedeniyle salgın hastalık riskinin giderek arttığı uyarısında bulundu.

Son iki yılda kanser vakalarında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını ifade eden Zekkut, bunun Gazze'de kötüleşen sağlık ve insani koşulların sonucu olduğunu vurguladı.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerinin büyük bölümü hizmet dışı kalırken, abluka nedeniyle ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve temel sağlık ekipmanlarının bölgeye girişinin büyük ölçüde engellenmesi, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki insani krizi her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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