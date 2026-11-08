Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gazze'de sağlık çalışanı taşıyan bazı firmalar bugünden itibaren hizmeti durduruyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Sağlık Bakanlığı, sağlık personeli ulaşımını sağlayan bazı şirketlerin bugünden itibaren hizmetlerini durduracağını bildirdi. Bakanlık, ödenmeyen alacaklar ve otobüs arızaları nedeniyle kritik sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelebileceği uyarısını yaptı.

Gazze'deki sağlık personelinin ulaşımını sağlayan taşımacılık şirketlerinin, derinleşen mali kriz ve biriken alacakları nedeniyle hizmetlerini askıya alacağı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilgili taşımacılık şirketlerinden bazılarının bugünden itibaren hizmetlerini tamamen durduracaklarına dair resmi bildirimde bulunduğu belirtildi.

Şirketlerin bu kararı, ödenmeyen alacakların yanı sıra sık sık arızalanan otobüslerin hizmet dışı kalması ve yedek parça, motor yağı ile lastik temininde yaşanan kronik sıkıntılar nedeniyle aldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, personel ulaşımında baş gösteren krizin hastaneler ve sağlık merkezlerindeki hizmet akışını sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Ulaşım hizmetlerinin durmasının doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin görev yerlerine ulaşmasını imkansız hale getireceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun özellikle kritik servisler, ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinin faaliyetlerini durma noktasına getirebileceği kaydedildi.

Bakanlık, tablonun acil ve hayati sağlık hizmetlerinin sunumunu doğrudan tehlikeye attığını belirterek ilgili kurumları, uluslararası ve insani yardım örgütlerini krizin çözümü için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, taşımacılık şirketlerinin biriken alacaklarının ivedilikle ödenmesi ve ulaşım faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli lojistik ve operasyonel desteğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı40

Türk futbolunu sarsan görüntü! Video kaldırıldı ama ortalık karıştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Yürek yakan son! Anne-kız bu otomobilde can verdi
Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir

Bin liralık bakımı atlayan 60 bin lira ödeyebilir! Usta uyardı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken mesaj
Okul önünde böyle kavga ettiler! Arkasını dönünce başına kaskı indirdi

Kavgada yapılmayacak hareket! Hem de rakibi arkasını dönmüşken
Önce direğe ardından tuğlalara! Otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Yok böyle kontrolden çıkış! Dehşete düşüren anlar kamerada
Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara

Başını kaldırdı, gördüklerine inanamadı!
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler21

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!