Gazze'de Sağlık Altyapısında Büyük Felaket

Gazze'deki İsrail saldırıları sonucunda büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle sağlık altyapısında büyük bir felaket yaşanıyor. Sağlık merkezlerinin kapasitesi yetersiz kalırken, yaralı sayısı da artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle Gazze merkezi ve kuzeyindeki sağlık altyapısında "büyük felaket" yaşandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze ve kuzeydeki tıbbi imkanların artık çok sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de ve kuzeyde kalan 3 hastane küçük ve çok sayıda yaralıyı kaldıracak nitelikte değil." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in saldırılarında büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle Gazze merkezi ve kuzeyindeki sağlık altyapısında "büyük felaket" yaşandığını vurgulayan Kudra, "insani ara"nın sona ermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden bombalaması sonrasında sağlık ekiplerinin ilgilendiği yaralı sayısının daha da arttığını kaydetti.

Kudra, sağlık merkezlerinin kapasitesinin çok üzerinde gelen yaralıların acil servislerde ve ameliyathane önlerinde yerlerde beklediğini anlattı.

İsrail ordusu, 7 günlük "İnsani ara"nın ardından yeniden Gazze'ye saldırılara başlatmıştı.

Sabah başlayan saldırılarda şu ana kadar en az 109 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.