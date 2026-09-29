Haberler

Gazze'de Nasr Caddesi'nde kamikaze dron saldırısında 2 kişi öldü, birçok yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'de Nasr Caddesi'ndeki bir apartman dairesine kamikaze dronla düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu birçok kişi yaralandı. İsrail, Hamas komutanı İzzeddin el-Beyk'i öldürdüğünü öne sürdü; Hamas'tan açıklama gelmedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin en hareketli noktalarından Nasr Caddesi'nde yer alan Betül apartmanındaki bir daireyi kamikaze dronla hedef aldı.

Hedef alınan daire, çıkan yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelirken, saldırı bina sakinleri arasında panik ve korkuya neden oldu.

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin İzzeddin el-Beyk ve Muhannned Ebu Ful olduğunu aktardı.

İsrail'den "Gazze'de bir Hamas komutanını öldürdük" iddiası

Öte yandan İsrail ise Gazze'de bir Hamas komutanının öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptkları ortak açıklamayla, "Hamas'ın Kuzey Gazze Tugay Komutanı İzzeddin el-Beyk'in dün gece Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü" duyurdu.

Hamas'tan ise konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: AA
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı

Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te arkadaş kavgası cinayetle bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı
Yazılım mühendisliğini bırakıp ABD'de baklava ustası oldu! Gaziantep baklavasını SpaceX'e kadar ulaştırdı

Baklavası Elon Musk'ın şirketine ulaştı! Mühendisliği bıraktı
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor

Seçim iddiası: Kılıçdaroğlu ittifak için kapılarını çalacak
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk futboluna yön veren isim gözaltında! İşte ilk görüntüsü
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
Antalya'da kafeste mahsur kalan 150 kiloluk Akdeniz foku kurtarıldı! Özgür kalınca dalgıcın yanına gelip sevilmesine izin verdi

150 kiloluk fok kafeste mahsur kaldı! Kurtulunca dalgıca sokuldu