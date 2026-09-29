Gazze'de Nasr Caddesi'nde kamikaze dron saldırısında 2 kişi öldü, birçok yaralı var

Gazze'de Nasr Caddesi'nde kamikaze dron saldırısında 2 kişi öldü, birçok yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze'de Nasr Caddesi'ndeki bir apartman dairesine kamikaze dronla düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu birçok kişi yaralandı. İsrail, Hamas komutanı İzzeddin el-Beyk'i öldürdüğünü öne sürdü; Hamas'tan açıklama gelmedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin en hareketli noktalarından Nasr Caddesi'nde yer alan Betül apartmanındaki bir daireyi kamikaze dronla hedef aldı.
Hedef alınan daire, çıkan yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelirken, saldırı bina sakinleri arasında panik ve korkuya neden oldu.
İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.
Yerel kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin İzzeddin el-Beyk ve Muhannned Ebu Ful olduğunu aktardı.
İsrail'den "Gazze'de bir Hamas komutanını öldürdük" iddiası
Öte yandan İsrail ise Gazze'de bir Hamas komutanının öldürüldüğünü öne sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptkları ortak açıklamayla, "Hamas'ın Kuzey Gazze Tugay Komutanı İzzeddin el-Beyk'in dün gece Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü" duyurdu.
Hamas'tan ise konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.