Gazze'de Nasr Caddesi'nde kamikaze dron saldırısında 2 kişi öldü, birçok yaralı var

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin en hareketli noktalarından Nasr Caddesi'nde yer alan Betül apartmanındaki bir daireyi kamikaze dronla hedef aldı.

Hedef alınan daire, çıkan yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelirken, saldırı bina sakinleri arasında panik ve korkuya neden oldu.

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin İzzeddin el-Beyk ve Muhannned Ebu Ful olduğunu aktardı.

İsrail'den "Gazze'de bir Hamas komutanını öldürdük" iddiası

Öte yandan İsrail ise Gazze'de bir Hamas komutanının öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptkları ortak açıklamayla, "Hamas'ın Kuzey Gazze Tugay Komutanı İzzeddin el-Beyk'in dün gece Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü" duyurdu.

Hamas'tan ise konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: AA