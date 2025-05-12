Gazze'de Kıtlık Riski Artıyor: DSÖ Uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de kıtlık riskinin insani yardımların kasıtlı olarak engellenmesiyle arttığını belirtti.

DSÖ, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de kıtlık riski, devam eden ablukada gıda da dahil insani yardımların kasıtlı olarak engellenmesiyle artıyor. Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun tamamı uzun süreli gıda kıtlığıyla karşı karşıya. Yaklaşık yarım milyon insan açlık, akut yetersiz beslenme, hastalık ve ölüm gibi felaketi yaşıyor. Bu, gerçek zamanlı olarak ortaya çıkan dünyanın en kötü açlık krizlerinden biri." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığının, yardım ablukasının 2 Mart 2025'te başlamasından bu yana 57 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdiği aktarılan açıklamada, bu sayının muhtemelen artacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Yetersiz beslenmenin uzun vadeli etkisi ve hasarı, bodur büyüme, bozulmuş bilişsel gelişim ve zayıf sağlık şeklinde ömür boyu sürebilir. Yeterli besleyici gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim olmadan tüm bir nesil kalıcı olarak etkilenecek." değerlendirmeleri yer aldı.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.