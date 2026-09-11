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Gazze'de kısmen çöken binadan çok sayıda aile tahliye edildi

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Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekipleri, Gazze'nin kuzeyinde bazı kısımları çöken binadan çok sayıda aileyi tahliye etti.

Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekipleri, Gazze'nin kuzeyinde bazı kısımları çöken binadan çok sayıda aileyi tahliye etti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı bölümlerinin çökmesinin ardından "Leyalina" isimli binadan çok sayıda ailenin ekipler tarafından çıkarıldığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, çökme sebebiyle herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

Binanın bulunduğu bölge İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan en çok etkilenen yerler arasında bulunuyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de sayıları 2 milyona ulaşan yerinden edilen Filistinliler, imkanların yetersizliğinden dolayı saldırılardan zarar görmüş binalara da sığınabiliyor.

İsrail ordusunun Gazze'de soykırıma varan saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazlası yaralandı ve Gazze Şeridi'nde altyapının neredeyse yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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