Haberler

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun 12 Temmuz'da Han Yunus'taki mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında yaralanan Basim Ermilat, bugün yaşamını yitirdi. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun, iki gün önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, 12 Temmuz'da Han Yunus'un batısındaki Kadisiye Mülteci Kampı'nı havadan bombaladı.

Saldırıda yaralanan Basim Ermilat, bugün yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
İstanbul merkezli dev operasyon! 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek

Ülkede hayat çarşamba günü duracak: Kafe işletmecileri bayram ediyor
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

AK Parti noktayı koydu! Günlerdir merak edilen konu netleşti
Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı

Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Yeni dönem resmen başlıyor
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...