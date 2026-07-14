İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun 12 Temmuz'da Han Yunus'taki mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında yaralanan Basim Ermilat, bugün yaşamını yitirdi. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.
İsrail ordusunun, iki gün önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, 12 Temmuz'da Han Yunus'un batısındaki Kadisiye Mülteci Kampı'nı havadan bombaladı.
Saldırıda yaralanan Basim Ermilat, bugün yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy