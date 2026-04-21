İsrail'in Gazze'ye Yönelik Son Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini, ayrı bir saldırıda ise bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Nasır Hastanesi yetkilileri, günün ilerleyen saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında düzenlenen bir hava saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Söz konusu ölümler, ekim ayında ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkese rağmen şiddetin yeniden tırmandığını ortaya koyuyor. Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail askerlerinin geri çekilmesi gibi temel konularda ise ilerleme sağlanamıyor.

İsrail, saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua