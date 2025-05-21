Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu 28.000 Kadın ve Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Gazze Şeridi'nde, Cibaliye Mülteci Kampı'nda görülen yerinden edilmiş çocuklar, devam eden insani krizi gözler önüne seriyor. BM verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden kadın ve kız çocuklarının sayısı 28.000'i geçti.
GAZZE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda geçici bir barınakta görülen yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, 20 Mayıs 2025.
BM Kadın Birimi'nin verilerine göre, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana 28.000'den fazla kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel