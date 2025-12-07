Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 360'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 70 bin 360'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 373 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak, 70 bin 360'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 6 Filistinlinin naaşı ile 17 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 373 kişinin öldüğü, 970 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 624 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 360'a, yaralıların sayısının 171 bin 47'ye yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
