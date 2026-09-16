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Gazze'de İsrail ordusunun ateş açması sonucu Filistinli bir balıkçı yaşamını yitirdi

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İsrail ordusunun ateş açması sonucu Gazze Şeridi sahilinde Filistinli bir balıkçı hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateş açması sonucu Gazze Şeridi sahilinde Filistinli bir balıkçı hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, dün, İsrail ordusuna ait hücum botları Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti sahiline ateş açtı.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu Filistinli balıkçı Visam Berhem el-Akra, çalıştığı sırada yaşamını yitirdi.

Dün hayatını kaybeden Akra'nın naaşı bu sabah bulunabildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 174 binden fazla kişi de yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu bölgeye sık sık saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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