Gazze'de İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla artan su krizi, Filistinlilerin hayatını derinden etkiliyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde su krizi derinleşirken, bölgedeki belediye yetkilileri yaklaşan yaz mevsimiyle insani felaketin boyutlarının artacağı uyarısında bulunuyor.

Gazze'deki belediye yetkilileri ve bölge sakinleri, İsrail'in su kaynaklarının büyük bir kısmını tahrip etmesi ve yakıt kısıtlamaları nedeniyle en temel ihtiyaç olan suya ulaşmakta büyük zorluk yaşadıklarını belirtiyor.

İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle su krizi devam ederken, yaz mevsiminde bu krizin derinleşmesinden endişe ediliyor.

Gazze'de yerinden edilen ve çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinliler, her gün uzak mesafelerden su taşımak zorunda kaldıklarını ve artık evlerde yaşamak istediklerini söylüyor.

Gazze'de su kaynaklarının yüzde 95'i yıkıma uğradı

Han Yunus Belediye Başkanı ve Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Alaaddin el-Batta, bölgedeki su altyapısının durumuna ilişkin vahim tablo hakkında bilgi verdi.

Batta, "Gazze'deki su kaynakları yüzde 95 yıkıma uğradı. Ekipman ve yedek parça girişinin engellenmesi nedeniyle bakım çalışmaları ihtiyacın yüzde 30'unu aşamadı." dedi.

Gazze'ye dışarıdan insani yardım girişinin azaldığına dikkati çeken Batta, su hatlarını besleyen jeneratörlerin de yakıt eksikliği nedeniyle "durma noktasına geldiğini" ifade etti.

Batta, İsrail'in ablukası ve temel ihtiyaç maddelerinin girişinin engellenmesinden dolayı "yaz mevsiminin zorlu geçeceği ve derinleşen insani kriz" uyarısında bulundu.

Filistinliler, her gün su taşımak zorunda kalıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı nedeniyle eğitiminden mahrum kalan 12 yaşındaki Abdullah Safi, 3 yıldır okula gitmek yerine vaktini su kuyruklarında geçirdiğini anlattı.

Safi, Gazze'deki su krizinin herkesi su taşımak zorunda bıraktığını ve çocuk yaşta omuzladığı bu yükün "gündelik bir hadise" haline geldiğini dile getirdi.

Nasır Hastanesi yakınındaki bir çadırda yaşam mücadelesi veren görme engelli 28 yaşındaki Şeyma Safi ise "Su alabilmek için her gün uzak bir yoldan geliyorum ve (su taşırken) başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyorum. Üstelik ulaştığımız sular genellikle içmeye uygun değil ve çeşitli hastalıklara yol açıyor." diye konuştu.

"Bitmeyen bir kriz"

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiğine ve yerinden edilenlerin çilesinin sürdüğüne dikkati çeken Safi, "Zor bir durumdayız. Artık biraz da olsa rahatlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görme engelli Safi, İsrail'in saldırı ve ablukasının ateşkese rağmen devam ettiğini belirterek, "Artık savaşın bitmesini istiyoruz. Geleceğimiz güvenli değil. Bitmeyen bir kriz içerisindeyiz." dedi.

Gazze'nin imar edilmesi gerektiğini dile getiren Safi, yerinden edilenler olarak artık "evlere dönmek istediklerini" çadırlarda yaşayan Filistinlilerin çektiği sıkıntıların artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.

Gazze'de yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun 1,9 milyonu yerinden edilmiş durumda. Çoğu Filistinli, temel insani ihtiyaçlardan yoksun çadırlarda veya kalabalık sığınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Altyapının büyük bölümünün tahrip edilmesi, temiz suya erişimden elektrik teminine kadar birçok alanda ciddi sıkıntılara yol açıyor.