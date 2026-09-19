Gazze'de İsrail'in ateşi ve İHA saldırısında bir Filistinli ve yaralı kız çocuğu öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirirken, daha önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir kız çocuğu da yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde daha önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli bir kız çocuğunun da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait askeri araçların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna aralıklarla ateş açtığını, saldırılarda yaralanan olmadığını aktardı.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneybatısında yer alan Şakuş bölgesine ateş açtığı, aynı bölgeyi İHA'lar ile bombaladığı kaydedildi.

İsrail helikopterlerinin de Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinin güneyi ile Refah'ın çevresindeki bölgelere yoğun ateş açtığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından ihlal edilmesi sonucu şu ana kadar 1386 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 784 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA