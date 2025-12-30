Haberler

İsrail'in Gazze saldırılarında hasar gören yapının duvarının yıkılması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanı sonucu bir çatının yıkılması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. 25 Filistinli kış koşulları nedeniyle hayatını kaybetti. Filistin Hükümeti, uluslararası toplumdan barınma yardımı talep ediyor.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Mevasi bölgesinde İsrail bombardımanı sebebiyle çatlamış bir duvarın Filistinli ailelerin kaldığı çadırın üstüne yıkılması sonucu çok sayıda Filistinli çeşitli şekillerde yaralandı.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, sayıları henüz kesinleşmemiş yaralılar arasında çocuklar da bulunuyor.

Filistin Hükümeti Bakanlar Kurulu, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği haftalık toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumlardan, barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Gazze Şeridi'ne mobil ev ve karavan girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını istemişti.

25 Filistinli soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, aralık ayı başından bu yana kış koşulları ve fırtınalar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 25'e yükseldiğini, bunlar arasında aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitiren 6 çocuğun da bulunduğunu açıklamıştı.

Basal, İsrail bombardımanı sonucu daha önce hasar gören 18 konutun aynı dönemde şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle tamamen çöktüğünü, 110'dan fazla konutun ise kısmen yıkıldığını belirtmişti.

Filistinli yetkili, bu konutların içinde ya da yakınında yaşayan binlerce Filistinlinin hayatının ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi, Arda Okan'ın peşine düştü

Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi peşine düştü
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu