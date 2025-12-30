İsrail'in Gazze saldırılarında hasar gören yapının duvarının yıkılması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Mevasi bölgesinde İsrail bombardımanı sebebiyle çatlamış bir duvarın Filistinli ailelerin kaldığı çadırın üstüne yıkılması sonucu çok sayıda Filistinli çeşitli şekillerde yaralandı.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, sayıları henüz kesinleşmemiş yaralılar arasında çocuklar da bulunuyor.

Filistin Hükümeti Bakanlar Kurulu, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği haftalık toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumlardan, barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Gazze Şeridi'ne mobil ev ve karavan girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını istemişti.

25 Filistinli soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, aralık ayı başından bu yana kış koşulları ve fırtınalar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 25'e yükseldiğini, bunlar arasında aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitiren 6 çocuğun da bulunduğunu açıklamıştı.

Basal, İsrail bombardımanı sonucu daha önce hasar gören 18 konutun aynı dönemde şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle tamamen çöktüğünü, 110'dan fazla konutun ise kısmen yıkıldığını belirtmişti.

Filistinli yetkili, bu konutların içinde ya da yakınında yaşayan binlerce Filistinlinin hayatının ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurgulamıştı.