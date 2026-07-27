Haberler

Gazze'de sağlık ulaşımı çöküşün eşiğinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Sağlık Bakanlığı, yakıt ve yedek parça sıkıntısı nedeniyle sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüslerin birkaç gün içinde hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu. Kanser ve böbrek hastaları risk altında.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanları ve hastaları taşıyan ulaşım araçlarının işletilmesi için gerekli malzemelerin tükenmesi nedeniyle seferlerin durma noktasına geldiği belirtildi.

Ulaşım hizmetlerinin tamamen kesilmesi halinde sağlık personelinin hastanelere ulaşamayacağı, hastaların ise uzman sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı ifade edilen açıklamada, özellikle kanser ve böbrek hastalarının ciddi risk altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleri ile temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına "ulaşım ve ambulans sistemini kurtarmak için derhal müdahale etme" çağrısında bulunulan açıklamada, gerekli yakıt, yağ, lastik ve yedek parçaların temin edilememesinin yalnızca hastaneleri değil, acil sağlık hizmetlerini de tamamen işlevsiz bırakabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu
Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Katil, en yakınındaki isim çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor

Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek

Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
ATM'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir

Aman dikkat! ATM'de bunu gören sakın işlem yapmasın
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi