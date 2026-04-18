Gazze Barış Kurulu temsilcisinden "İsrail kısıtlamaları yardımları engelliyor" açıklaması

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, İsrail'in sınır kapıları üzerindeki geniş kapsamlı kısıtlamalarının insani yardımların Gazze Şeridi'ne girişinin önündeki başlıca engel olduğunu belirtti.

Mladenov, Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariyye" kanalına verdiği röportajda, "Yardımların bölge sakinlerine sürdürülebilir ve yeterli şekilde ulaştırılmasını engelleyen çok katmanlı zorluklar bulunuyor." dedi.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, önceki dağıtım mekanizmalarının tamamen yok edildiğini, alternatiflerin ise henüz hazır olmadığı uyarısında bulundu.

"Çift kullanımlı" olarak sınıflandırılan ürünler konusundaki uygulamalar başta olmak üzere İsrail'in sınır kapılarındaki kısıtlamalarının "en büyük engeli" oluşturduğunu vurgulayan Mladenov, bunun sağlık sektörü ve siviller için gerekli temel ürünlerin girişini sınırlamak amacıyla kullanıldığını ifade etti.

En büyük zorluklardan birinin de İsrail ordusunun Gazze içinde konuşlanması olduğunu ve bölgenin yarısından fazlasının halen İsrail'in kontrolü altında bulunduğunu söyleyen Mladenov, "Eski yardım dağıtım sistemleri savaş nedeniyle yok edildi. Halka ulaşmayı sağlayacak etkili alternatifler henüz oluşturulmadı, bu da büyük bir lojistik sorun yaratıyor." diye konuştu.

Mladenov, bölgede insani krizin devam etmesine rağmen uluslararası ilginin bölgesel gelişmeler nedeniyle azaldığına dikkati çekerek, Mısır, ABD ve Körfez ülkelerinin de aralarında bulunduğu Barış Kurulu üyesi ülkelerin sunduğu mali taahhütleri memnuniyetle karşıladığını ancak asıl sorunun bu taahhütlerin sahada gerçek yardımlara dönüştürülmesi olduğunu belirtti.

Sivillerin barınması amacıyla geçici konutların hızla bölgeye getirilmesi çağrısında bulunan Mladenov, Gazze'de sağlık sektörünün yeniden ayağa kaldırılması için acil müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mladenov, uzun süredir eğitimden uzak kalan çocukların yeniden eğitim sürecine dahil edilmesinin önemine işaret ederek, eğitimin aksamasının gelecekte ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.