Haberler

Gazze Barış Kurulu temsilcisinden "İsrail kısıtlamaları yardımları engelliyor" açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, İsrail'in uyguladığı sınır kapısı kısıtlamalarının insani yardımları engellediğini ve bölgedeki krizin derinleşmesine yol açtığını belirtti. Eski yardım dağıtım mekanizmalarının yok olduğu ve alternatiflerin henüz hazır olmadığına dikkat çekti.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, İsrail'in sınır kapıları üzerindeki geniş kapsamlı kısıtlamalarının insani yardımların Gazze Şeridi'ne girişinin önündeki başlıca engel olduğunu belirtti.

Mladenov, Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariyye" kanalına verdiği röportajda, "Yardımların bölge sakinlerine sürdürülebilir ve yeterli şekilde ulaştırılmasını engelleyen çok katmanlı zorluklar bulunuyor." dedi.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, önceki dağıtım mekanizmalarının tamamen yok edildiğini, alternatiflerin ise henüz hazır olmadığı uyarısında bulundu.

"Çift kullanımlı" olarak sınıflandırılan ürünler konusundaki uygulamalar başta olmak üzere İsrail'in sınır kapılarındaki kısıtlamalarının "en büyük engeli" oluşturduğunu vurgulayan Mladenov, bunun sağlık sektörü ve siviller için gerekli temel ürünlerin girişini sınırlamak amacıyla kullanıldığını ifade etti.

En büyük zorluklardan birinin de İsrail ordusunun Gazze içinde konuşlanması olduğunu ve bölgenin yarısından fazlasının halen İsrail'in kontrolü altında bulunduğunu söyleyen Mladenov, "Eski yardım dağıtım sistemleri savaş nedeniyle yok edildi. Halka ulaşmayı sağlayacak etkili alternatifler henüz oluşturulmadı, bu da büyük bir lojistik sorun yaratıyor." diye konuştu.

Mladenov, bölgede insani krizin devam etmesine rağmen uluslararası ilginin bölgesel gelişmeler nedeniyle azaldığına dikkati çekerek, Mısır, ABD ve Körfez ülkelerinin de aralarında bulunduğu Barış Kurulu üyesi ülkelerin sunduğu mali taahhütleri memnuniyetle karşıladığını ancak asıl sorunun bu taahhütlerin sahada gerçek yardımlara dönüştürülmesi olduğunu belirtti.

Sivillerin barınması amacıyla geçici konutların hızla bölgeye getirilmesi çağrısında bulunan Mladenov, Gazze'de sağlık sektörünün yeniden ayağa kaldırılması için acil müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mladenov, uzun süredir eğitimden uzak kalan çocukların yeniden eğitim sürecine dahil edilmesinin önemine işaret ederek, eğitimin aksamasının gelecekte ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı

CHP'li belediyeye gece yarısı operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Gözaltına alınan eski Vali, Tunceli'ye değil o ile götürülecek
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti

Beklenen oldu!

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Gözaltına alınan eski Vali, Tunceli'ye değil o ile götürülecek
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi

Şişeyle imtihanını kendi de unutmamış! Şara'dan Antalya'da bomba espri