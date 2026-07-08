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İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım taşıyan kamyon şoförünü öldürdü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde açtığı ateş sonucu insani yardım taşıyan bir kamyon şoförü hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Ahmed Nasır Selim'in cenazesi Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda insani yardım taşıyan bir kamyon şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden bölgeye insani yardım taşıyan bir kamyon şoförü başından vuruldu.

Hayatını kaybeden Ahmed Nasır Selim isimli 26 yaşındaki şoförün cenazesi, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusunun gün içinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1084 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 491 kişi yaralandı, enkazdan 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 73 bin 110'a, yaralı sayısı ise 173 bin 599'a yükseldi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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