Bm: Gazze'de Aileler Günde Bir Öğünle Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'de 2,1 milyon kişinin temel gıda ve hizmetlere erişiminin ciddi şekilde kısıtlandığını belirtti. Gıda yardımlarına bağımlı ailelerin artması dikkat çekiyor.

(ANKARA) - BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine atıfta bulunarak, yoğun nüfuslu Gazze'deki 2,1 milyon kişinin bölgenin yarısından azına hapsedildiğini belirtti. Dujarric bu durumun tarım arazilerine, gıda kaynaklarına ve temel hizmetlere erişimi kısıtladığını, beş aileden birinin günde sadece bir öğün yiyebildiğini kaydetti.

Washington'da gazetecilerle bir araya gelen BM sözcüsü Stephane Dujarric, OCHA verilerine atıfta bulunarak, Gazze'deki 2,1 milyon kişinin artık bölgenin yarısından azına hapsedildiğini, bu durumun tarım arazilerine, gıda kaynaklarına ve temel hizmetlere erişimi kısıtladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"İnsanlar tarım rezervlerinin ve katı atık depolama sahaları gibi kritik tesislerin bulunduğu Gazze'nin bazı bölgelerine erişemiyor. Ayrıca yurt dışına seyahat edemiyor veya Batı Şeria'ya gidemiyor; orada uzman sağlık hizmetleri gibi hizmetler mevcut. Tıbbi tahliye kapsamında çıkmasına izin verilenler, Gazze'de günlük olarak mevcut olmayan hizmetlere ihtiyaç duyanların çok küçük bir kısmını temsil ediyor."

Ateşkese rağmen İsrail ablukası sürüyor

Dünya Gıda Programı'na (WFP) atıfta bulunan Dujarric, her ay 1,6 milyondan fazla kişinin gıda paketleri, sıcak yemek, ekmek veya nakit yardımı aldığını söyledi. Gazze Şeridi genelinde 120'den fazla insani yardım kuruluşu, günde yaklaşık 1,1 milyon öğün sağlıyor.

Dujarric, "Ateşkes ilan edilmesinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmesine rağmen WFP, açlığın ortadan kalkmadığını, yüksek yetersiz beslenme seviyelerinin devam ettiğini belirtti. Pek çok aile hala gıda yardımlarına bağımlı; taze gıdalar ise çok pahalı. Beş aileden biri günde sadece bir öğün yiyor" dedi.

7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de başlayan İsrail saldırılarının ardından, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken ve 172 binden fazla insan yaralandı, ölü ve yaralıların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu biliniyor. 1 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını ve abluka politikasını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
