Haberler

Gazze'de hayati öneme sahip ilaçların yüzde 47'si tükendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde hayati ilaçların yüzde 47'si elden çıkarken, sağlık hizmetleri büyük bir krizin içine girmiş durumda. Sağlık Bakanlığı, eksikliklerin özellikle kanser hastaları ve kritik tedavi gereksinimi olan hastalar üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardım ile ilaç girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, hayati öneme sahip ilaçların yüzde 47'sinin tükendiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ve laboratuvar test ekipmanlarındaki eksiklik nedeniyle yaşanan krizin her geçen gün derinleştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Hayati önem taşıyan ilaçların yüzde 47'si, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 59'u ve laboratuvar test malzemelerinin yüzde 87'si stokta bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki ilaç ve malzeme eksikliğinden en çok kanser hastaları, hematoloji bölümü, birinci basamak sağlık hizmetleri, böbrek ve diyaliz hizmetleri ile psikiyatrinin etkilendiği belirtildi.

Göz ameliyatları, kalp kateterizasyonu ve diyaliz tedavisi için gerekli tıbbi sarf malzemelerinde ise tamamen tükenme yaşandığı kaydedildi.

Tam kan sayımı, kan gazı analizi ve klinik kimya testlerinde kullanılan laboratuvar malzemelerindeki eksikliğin, hastalara yönelik teşhis ve tedavi süreçlerini ciddi risk altına soktuğu ifade edildi.

Açıklamada, tamamen tükenen malzemelerin sağlık personelinin çalışmalarını sekteye uğrattığı ve hastaların çektiği sıkıntıları artırdığı vurgulanarak, sağlık kuruluşlarına acil tıbbi malzeme sevkiyatı yapılması çağrısında bulunuldu.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, sınır kapılarından yardım geçişlerini de kısıtlayarak Filistinlilerin hayatını her alanda zorlaştırmaya devam ediyor.

İsrail saldırılarında hastaneler ve sağlık kuruluşlarının da hedef alındığı Gazze'de, tıbbi cihazlar için yedek parça eksikliği ile ilaç yetersizliği, 172 binden fazla yaralı ile tedavi bekleyen çok sayıdaki hasta için sağlık hizmetlerini ciddi biçimde tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?