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İsrail'in Gazze'de su doldurmaya çalışan çocuklara saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti

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İsrail'e ait insansız hava aracı, Gazze'nin doğusunda su dolduran iki çocuğu hedef aldı. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin doğusunda su dolduran çocukları hedef alması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait İHA'nın, Gazze kentinin doğusundaki Büyük Ömeri Camisi'nin arkasında su dolduran Tutah ailesinden iki çocuğu hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, diğer çocuğun ise yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 1059 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 429 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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