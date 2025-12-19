Haberler

UNICEF, Gazze'de bu ay 3 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi

UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de bu ay hipotermi nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Soğuk hava şartları ve yetersiz sağlık hizmetleri, çocukların yaşamını tehdit ediyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de bu ay biri 29 aylık olmak üzere 3 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de kış mevsimi nedeniyle korkunç hava koşulları, soğuk, yerinden edilme ve seller nedeniyle acı çeken çocuklar olduğunu vurgulayan Pires, aralıkta 3 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğüne dair raporlar aldıklarını aktardı.

Pires, "Dün de 29 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Bu bebek, soğuk hava, yetersiz tıbbi altyapı, ilaç ve destek nedeniyle hastalığa dayanamadı ve hipotermi nedeniyle öldü." dedi.

