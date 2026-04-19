Gazze'de basın ve sağlık sektörü çalışanları İsrail hapishanelerindeki meslektaşlarının serbest bırakılmasını istedi

Gazze Şeridi'ndeki basın ve sağlık sektörü çalışanları, İsrail hapishanelerinde tutulan meslektaşlarının serbest bırakılması için uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunarak, "idam yasası"nın kabulünün ardından ihlallerin artabileceği uyarısı yaptı.

Filistinli gazeteciler ve sağlık çalışanları, 17 Nisan'da anılan "Filistinli Esirler Günü" kapsamında Gazze kentinin batısında iki ayrı eylem düzenledi.

Gazeteciler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ofisi önünde toplanırken, sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığının çağrısıyla Şifa Tıp Kompleksi'nde bir araya geldi.

Gazetecilerin düzenlediği eylemde "Tutuklu gazetecileri serbest bırakın" ve "Gerçeğin nefes almasına izin verin" yazılı pankartlar taşındı.

Filistinli Medya Forumu Müdürü Muhammed Yasin, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin tutuklu gazetecilere destek amacı taşıdığını belirterek, İsrail hapishanelerinde gazetecilerin fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

Yasin, İsrail'in saldırıları ve baskılarına rağmen Filistinli gazetecilerin gerçeği aktarmayı sürdüreceğini vurgulayarak, uluslararası kuruluşlara tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırıları ve baskılarına rağmen Filistinli gazetecilerin gerçeği aktarmayı sürdüreceğini vurgulayan Yasin, İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım savaşının başlangıcından bu yana onlarca gazetecinin öldürüldüğünü belirtti.

Yassin, uluslararası ve insan hakları örgütlerini, halen tutuklu bulunan onlarca gazetecinin serbest bırakılması için İsrail'e baskı uygulamak üzere ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Filistinli gazeteci Yasir Ebu Hin de 40'tan fazla gazetecinin İsrail hapishanelerinde tutulduğunu ve "yavaş ölümle" karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Filistinli gazetecilerin "gerçeği aktardığı ve İsrail ihlallerini ifşa ettiği için cezalandırıldığını" belirten Ebu Hin, uluslararası kurumlara gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını sağlamak için somut adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarının düzenlediği eylemde ise Gazze'deki savaş sürecinde gözaltına alınan sağlık personeline dikkat çekildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir el-Berş, gösteri sırasında yaptığı konuşmada 360'tan fazla sağlık çalışanının gözaltına alındığını, bunlardan yaklaşık 83'ünün halen tutuklu bulunduğunu söyledi.

Tutuklu doktorların derhal serbest bırakılmasını isteyen ve İsrail hapishanelerinde karşılaştıkları tehlikeli koşullar konusunda uyarıda bulunan Berş, sağlık personeline yönelik işkence ve tıbbi ihmal de dahil olmak üzere hapishanelerdeki ihlalleri kınadı.

Ortopedi uzmanı Adnan el-Berş'in eşi Yasemin el-Berş de eşinin Aralık 2023'te görev yaptığı hastanede gözaltına alındığını ve aylar sonra hapishanede işkence ve tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. İsrail'in eşinin naaşı alıkoyduğunu belirten Berş, iadesini talep etti.

Yasemin el-Berş, özellikle Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tutuklu doktorlara yönelik ihlallerin artmasının tehlikelerine dikkati çekti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ekim 2023'te başlayan saldırıdan bu yana İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısının 262'ye ulaştığını bildirdi.