Gazze Belediyesi: Etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce çadır sular altında kaldı

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, insani durumda ciddi zorlukların yaşandığı Gazze Şeridi'nde pazartesi ve bugün etkili olan fırtına nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı yüzlerce çadırın sular altında kaldığını söyledi.

Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkili fırtına başta kanalizasyon ve yağmur suyu boşaltma sistemi olmak üzere altyapının ne kadar kırılgan olduğunu yeniden ortaya koymaktadır." dedi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü, "Pazartesi günü ve bugün yaşanan fırtınada yerinden edilenlerin kaldığı yüzlerce çadır sular altında kaldı. Seller çadır kampları ve barınma merkezlerine çamur ve moloz taşıdı. Bu da başta kalabalık bölgeler olmak üzere sağlık durumunda kötüleşmeye yol açtı." ifadelerini kullandı.

Muhenna, çadırların sert hava şartlarına karşı bir koruma sağlamadığını, sular altında kalan çadırlarda yerinden edilen Filistinlilerin halihazırda ellerindeki az sayıda eşyadan da olduklarını ve çadırların kurulduğu alanların çamurlar içinde kaldığını anlattı.

Isınma konusunda sıkıntıların yaşandığına ve sağlık konusunda eksikliklerin bulunduğuna dikkati çeken Muhenna, "Çocuklar ve yaşlılar soğuk algınlığı ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi hastalıklara karşı daha savunmasız halde." ifadesini kullandı.

Muhenna, kanalizasyon sisteminin büyük ölçüde tahrip edildiği Gazze'de, suların sokaklarda biriktiğini, sele yol açtığını; bunun da çadırlara ve evlere zarar verdiğini kaydetti.

Belediye ve sivil savunma ekiplerinin fırtınanın yol açtığı sıkıntılara karşı ciddi mücadele verdiğine dikkati çeken Muhenna, su tahliyesi ve acil bakım çalışmaları için gerekli ekipmanların bulunamadığına vurgu yaptı.

Muhenna, altyapının bozulmaya devam etmesi halinde çevre kirliliği ve hastalıkların yayılması riski konusunda uyarıda bulunarak, acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca şiddetli saldırılar düzenlediği, altyapının neredeyse tamamını yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde, 220 kilometreden fazla kanalizasyon şebekesi ve 15 kilometreden fazla yağmur suyu boşaltma sistemi yerle bir edildi. Bu durum, kanalizasyon sisteminin işletme kapasitesinde yüzde 80'den fazla bir düşüşe yol açtı.

Ateşkesin uygulamaya konduğu Gazze'de saldırılar büyük oranda azalsa da İsrail'in yardımlar ve gerekli ekipmanların ulaştırılmasını kısıtlaması nedeniyle insani durumda ciddi bir değişiklik yaşanmadı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de neredeyse 2 milyon Filistinli yerinden edildi ve zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail ordusu Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi hemen hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail'in ateşkesin başlangıcından beri düzenlediği saldırılarda 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.