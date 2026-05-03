Haberler

Gazze'de Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazetecilerle dayanışma etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 260'tan fazla gazetecinin hayatını kaybettiği Gazze'de, gazetecilerle dayanışma etkinliği düzenlendi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 260'tan fazla gazetecinin hayatını kaybettiği Gazze'de, gazetecilerle dayanışma etkinliği düzenlendi.

"Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla Gazze'nin batısındaki Reşad Şeva Kültür Merkezinin avlusunda düzenlenen etkinlikte, İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarının durdurulması talep edildi.

Etkinliğe yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının muhabirleri ile insan hakları kurumlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapabilmesi, hedef alınmalarının son bulması ve zorlayıcı güvenlik koşullarında basın özgürlüğünün korunması çağrısında bulunulan pankartlar taşıdı.

"Gazeteciler sistematik şekilde hedef alınıyor"

Filistinli Gazeteciler Sendikası yetkilileri, yaptıkları konuşmalarda, İsrail'in gazetecileri sistematik olarak hedef aldığını ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Yetkililer, gazetecilerin tüm zorluklara rağmen görevlerini sürdürme kararlılığında olduklarını ve gerçeği dünyaya aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca uluslararası basın kuruluşlarına ve insan hakları örgütlerine çağrı yapılarak, Gazze'de yaşanan ihlaller karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmeleri istendi.

İsrail saldırılarında medya kuruluşlarının binaları da tahrip edildi

Etkinlikte konuşan basın temsilcileri ise Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce gazetecinin yaralandığını ve gözaltına alındığını belirtti.

Konuşmalarda, İsrail saldırılarında birçok medya kuruluşunun binasının da tahrip edildiği ve bunun Gazze'de haber üretimini ciddi şekilde aksattığı ifade edildi.

Gazze'de gazetecilerin hedef alınarak basın özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışıldığı vurgulandı ve uluslararası topluma bu konuda "somut adım atma" çağrısında bulunuldu.

BM 1993 yılında aldığı bir kararla 3 Mayıs'ı "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak ilan etmişti.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

Savaş endişesi radarda! Uçaklar peş peşe o bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti

F.Bahçe başkan adayından bomba itiraf: Arayıp ittifak teklif etti
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Türkiye'de çok satan 2 telefon markası birleşti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi

Binlerce kişi tahliye edildi, uyarılar art arda geldi