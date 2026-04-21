Gazze'de çöpler arasında kötü koku soluyarak yaşayan Filistinliler için "savaş" sürüyor

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü abluka nedeniyle toplanamayan çöplerin biriktiği alanların yanı başında, yoğun koku ve böcekler arasında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, savaşın sürdüğünü belirterek yetkililere çöp yığınlarının kaldırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen sınır kapılarını kapalı tutması, yakıt ve yedek parça girişine izin vermemesi ve 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasında işgalini sürdürüyor olması, belediyelerin çöp toplama hizmetlerini yerine getirememesine neden oluyor.

Hal böyle olunca binlerce Filistinli, toplanamayan çöplerin yanı başına kurdukları çadırlarda yoğun kokuya, böcek ve kemirgenlere maruz kalarak yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Gazze'nin hemen hemen her yerinde benzer görüntüler dikkati çekiyor.

Gazze kentinin doğusundaki Firas Çarşısı ve çevresindeki geniş alanda da bu şekilde büyük bir çöp yığını oluşmuş durumda. İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, en temel hizmetlerin dahi bulunmadığı insanlık dışı bu alanlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Suya ulaşmak bir "mesele", onu temiz tutmak ise ayrı bir "mesele"

Şucaiyye Mahallesi'nden 9 kişilik ailesiyle göç eden İyad Ferhat da çöp yığınlarının arasında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerden.

Su depolarını her gün temizleyip kapatmalarına rağmen ertesi gün içinde böceklerle karşılaştıklarını söyleyen Ferhat, suya erişimin büyük bir meşakkat olduğu Gazze'de çöp yığınları yakınında "suyu temiz tutmanın" da ayrı bir meşakkat olduğunu dile getirdi.

"İnsanlar güne çiçeklerle merhaba der, biz ise çöplerle"

Yaşadıkları yerin "mide bulandırıcı" olduğunu dile getiren Ferhat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çöplerin bize ve etrafımızdaki insanlara bu kadar eziyet vereceğini hiç düşünmemiştik. Burada yaşıyoruz ama çöp kokuları tüm hayatımızı etkiliyor. Yiyemiyoruz, içemiyoruz, depodaki suyla ellerimizi yıkayıp abdest bile alamıyoruz. İçindeki su temiz olsun diye her gün depoyu temizliyoruz ama ertesi gün içinde böcek buluyoruz. Yaşam her anlamda çok kötü."

Geceleri böceklerden, fare ve sıçanlardan, köpek seslerinden uyuyamadıklarını dile getiren Ferhat, "Bir milyon tane kapan da getirsen çöplerin yanında yaşadığın için bir taneyi öldürürsün ama bin tanesi çıkar." diyerek, bu şartlarda kemirgenlerle baş etmenin imkansızlığına dikkati çekti.

Koltuk değnekleriyle ayakta duran ve karşısındaki devasa çöp yığınlarına bakan Ferhat, yaşadıkları acı gerçeği, "İnsanlar güne çiçeklerle merhaba der, biz ise çöplerle." diyerek alaycı ve eleştirel bir dille ortaya koydu.

"Bizim için savaş henüz bitmedi. Savaş sonrası savaş"

Zeytun Mahallesi'nden göç eden Yasemin el-Huli de çöp kokularından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Çekirge, hamam böceği, cırcır böceği, köpek ve farelerden usandıklarını, bu durumun artık dayanılmaz bir hal aldığını vurgulayan Huli, "En kısa zamanda bu çöplerin hepsini olmasa bile en azından bir kısmını kaldırmalarını istiyoruz." diyerek yetkili makamlara çağrıda bulundu.

Yaşadıkları insanlık dışı bu ortama ek olarak mevcut şartlarda gıda temininin de çok maliyetli olduğunu dile getiren Huli, "Bizim için savaş henüz bitmedi. Savaş sonrası savaş." ifadesini kullandı.