Çöplerin toplanamadığı Gazze'de, Dünya Çevre Günü'nde, çevre ve insan sağlığı uyarısı yapıldı

Gazze'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İsrail ablukası ve işgali nedeniyle biriken katı atıkların, çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi.

Gazze kent merkezinde eskiden Firas Çarşısı olarak bilinen bugün ise çöplüğe dönüşen alanda Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Yerinden edilenlerin çadırları ve barınma merkezleri arasında biriken çöp yığınlarının insan sağlığı için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekmek için seçilen mekanda basına açıklamada bulunan Gazze Su ve Çevre Kalitesi Otoritesi Başkanı Munir el-Burş, Gazze'nin tarihindeki en büyük çevre krizlerinden birini yaşadığını söyledi.

Yaşanan çevre kriziyle ilgili bilgi veren Burş, İsrail saldırılarıyla Gazze'deki binalar ile tesislerin yaklaşık yüzde 80'inin yıkıldığını ve 57 milyon ton enkazın oluştuğunu ifade etti.

"Haşerat ve kemirgenlerin çoğalması halkın karşılaştığı en büyük çevre sorunu"

Burş ayrıca, su şebekeleri, tuzdan arındırma (destilasyon) ve pompa istasyonları da dahil olmak üzere su tesislerinin yaklaşık yüzde 80'inin yıkıldığını veya hasar gördüğünü, bunun sonucunda da halkın suya erişiminin savaş öncesine göre yüzde 20'nin altına düştüğünü kaydetti.

Kanalizasyon şebekelerindeki tahribat nedeniyle de 320 bin atık su bertaraf çukuru kazıldığını söyleyen Burş, bunun da yeraltı suları ve toprak için tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Basın toplantısında söz alan Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ise İsrail'in ana çöp toplama alanlarına ulaşmalarına ve ekipman ile yedek parça girişine izin vermemesi nedeniyle insanların yaşadığı alanlarda çöp yığınları oluştuğunu dile getirdi.

Toplantı kapsamında AA'ya da açıklamada bulunan Serrac, atık suların sokaklara sızması ve denize dökülmesi ve haşerat ile kemirgenlerin çoğalmasının, halkın karşılaştığı en büyük çevre ve sağlık sorunu olduğuna işaret etti.

Çevre ve yeraltı sularının kirlenmesinin yol açacağı risklerin uzun yıllar sürebileceğini kaydeden Serrac, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

"Her yerde devasa çöp yığınları birikti"

Gazze ve Kuzey Gazze Ortak Hizmetler Konseyi Müdürü Abdurrahim Ebu Gunbuz ise Firas Çarşısı çöplüğünde 2 yıldan bu yana 380 bin metreküp katı atık biriktiğine işaret etti.

Çöplüğün kent merkezinde yer aldığını ve insan sağlığını etkilediğini kaydeden Gunbuz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla (UNDP) birlikte bu çöpleri Ebu Cerad bölgesine taşımaya başladıklarını ifade etti.

Şimdiye kadar 160 bin metreküp katı atık taşındığını aktaran Gunbuz, geri kalan atıkların da 2 ay içinde taşınmasının planlandığı bilgisini verdi.

Her yerde devasa çöp yığınlarının biriktiğini, altyapı tahrip edildiği için kanalizasyon sularının her yere sızdığını, bunun da kemirgenler, haşerat ve salgın hastalıkların yayılmasına yol açtığını belirten Gunbuz, tam bir çevre felaketi yaşadıklarına vurgu yaptı.