Gazze'de Devam Eden İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 73.000'i Aştı

GAZZE, 15 Haziran (Xinhua) -- Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73.000'i aştı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü askeri operasyonlar nedeniyle toplam can kaybının artmaya devam ettiğini belirtti.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yetkilileri, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısının ardından 4 kişinin cansız bedeninin ve bazıları ağır olmak üzere çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini açıkladı.

Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları ise İsrail'e ait bir insansız hava aracının pazar günü Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Yemen es-Said Hastanesi yakınlarında toplanan Filistinlileri en az bir füzeyle hedef aldığını söyledi.

İsrail ordusu henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua