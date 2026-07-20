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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 283'e yükseldi

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 73 bin 283'e, yaralı sayısının 173 bin 864'e yükseldiğini açıkladı. Ateşkesin ardından da saldırılar devam ediyor, enkaz altında binlerce cenaze bulunuyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 283'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 kişinin naaşı ile 22 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1158 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 756 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 802 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 283'e, yaralı sayısının ise 173 bin 864'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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