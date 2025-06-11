Gazze'de Can Kaybı 55 Bin'i Aştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak toplamda 55 bin 104'e yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, hastanelere getirilen yeni ölü ve yaralı sayısını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 55 bin 104'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 123 ölü ve 474 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 821 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15 bin 353 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 104'e, yaralıların sayısının da 127 bin 394'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Beşiktaş'a Osayi'den sonra Fenerbahçe'den bir yıldız daha
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.