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İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmişlerin çadırlarını vurması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında 1 kadının hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi kaynaklarından yapılan açıklamada, saldırıda Filistinli 1 kadının yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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